"نازلين نكمل المشوار" يتصدر "تويتر"

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تصدر هاشتاج "نازلين نكمل المشوار"، موقع التغريدات المصغرة  "تويتر"  صباح اليوم،  وذلك تزامنًا مع  أول يوم فى الانتخابات الرئاسية  والتى تجرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ونشر خلاله عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى  تعليقاتهم، فقال حساب تحت باسم مقاتلة من أجل مصر: "هننزل  عشان  نعمر سيناء"، فيما قال محمد خالد: "حيث كل ما فيها يتنفس انتخابات".

وأكد حساب تحت اسم عمر سليمان: "تدخل التاريخ  يا ريس مش عشان في عهدك تحقق الحلم النووي ولا عشان حاملات الطائرات ولا عشان مشاريع كباري وأنفاق وطرق ومدن صناعية ولا عشان قناة سويس وعاصمة جديدة, لكن عشان ما فيش إنجاز واحد عملته حطيت اسمك عليه".




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