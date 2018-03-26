مواطنون يرقصون ويرفعون صور السيسي أمام اللجان

26 مارس 2018 - 09:53 ص

استقبل المواطنون الانتخابات بالرقص على الأغاني الوطنية أمام اللجان الانتخابية منذ بدء التصويت في اليوم الأول الذي انطلق في التاسعة من صباح اليوم.

كما رفع الناخبون صور الرئيس الحالي والمرشح الأقوى لفترة رئاسية ثانية أمام اللجان.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

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