» بالصور.. ممثلة أفلام إباحية تفضح الرئيس الأمريكي

26 مارس 2018 - 09:54 ص

كشفت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، قصتها الكاملة وتفاصيل علاقتها الجنسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال دانياليز، في مقابلة تليفزيونية بثت مساء الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس الجنس معها في 2006 مع انه كان متزوجا، مشيرة إلى أنها وبعد خمس سنوات من ذلك تلقت تهديدا جسديا حين ارادت الحديث للاعلام عن تفاصيل هذه العلاقة.

وفي مقابلتها مع الصحفي أندرسون كوبر ضمن برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي اس″ لم تكشف الممثلة الاباحية البالغة من العمر 39 عاما الكثير من الأسرار عن علاقتها العابرة بالملياردير المثير للجدل، لكن التفاصيل التي كشفتها تكفي لأن تسبب مزيدا من الارباك لمن اصبح اليوم رئيسا للولايات المتحدة والذي ينفي أن يكون قد أقام معها أي علاقة جنسية.

وقالت ستيفاني كليفورد، وهو الاسم الحقيقي للممثلة والمخرجة الاباحية، في اول مقابلة تجرى معها منذ كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن علاقتها بالرئيس وإبرام محاميه عقدا معها لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية، ان ترامب مارس الجنس معها مرة واحدة فقط في يوليو 2006 ولم يكن قد مضى على زواجه من ميلانيا ترامب سوى عام ونصف العام وعلى ولادة ابنه بارون سوى اربعة اشهر.

واكدت الممثلة الاباحية أن العلاقة الجنسية العابرة التي جمعتها بالمطوّر العقاري النيويوركي والتي لم يستخدم خلالها ترامب الواقي الذكري جرت على هامش دورة في الغولف في لايك تاهوي الواقعة في منتصف الطريق بين نيفادا وكاليفورنيا.

واضافت انها وترامب ظلا على اتصال بعد ذلك لفترة عام كامل حاول خلالها الملياردير ممارسة الجنس مجددا مع الممثلة الشابة التي كان عمرها يومئذ 27 عاما، وذلك بعدما وعدها بإشراكها في برنامجه التلفزيوني “ذي سيليبريتي أبرنتيس″ ولكنه لم يف بوعده ولا هي سايرته في رغبته بتكرار العلاقة الجنسية.

ومع أن الحسناء الشقراء التي بدأت مسيرتها المهنية عارضة تعرٍّ أوردت في المقابلة بعض تفاصيل العلاقة الجنسية التي جمعتها بترامب، إلا ان أبرز ما قالته هو تعرضها، بعد خمس سنوات من الواقعة، لتهديد جسدي حين ارادت الحديث للاعلام عن مغامرتها مع الملياردير.

وقالت كليفورد انه في 2011 اي بعد اربع سنوات من آخر اتصال لها بترامب وافقت على عرض قدّمته لها مجلة “إن تاتش” لبيع قصتها مع ترامب مقابل 15 ألف دولار، ولكن، بحسب “سي بي اس″، فإن المجلة سرعان ما عدلت عن هذا العرض بعدما هددها المحامي مايكل كوهين، وكيل ترامب، بمقاضاتها إن هي نشرت اي شيء عن موكله.

وقالت الممثلة إنها بعد بضعة أسابيع من اتصال المجلة بها كانت مع طفلتها البالغة يومئذ عامين في موقف للسيارات في لاس فيغاس حين توقف امامهما رجل لا تعرفه قائلا لها “دعي ترامب وشأنه. انسي هذه القصة”.

وأضافت أن الرجل راح يحدّق في عيني الطفلة قائلا لامها “انها فتاة جميلة جدا، سيكون امرا مؤسفا للغاية ان تتعرض امها لمكروه”، ثم غادر.

وردا على سؤال عما اذا كانت قد أخذت هذا الكلام على انه تهديد مباشر لسلامتها قالت الممثلة الاباحية “حتما. يداي كانتا ترتجفان لدرجة انني خفت ان تقع مني طفلتي”، مشيرة الى انها لم تبلغ الشرطة بما حصل لأنها كانت “خائفة”.

وأصبحت قضية دانيالز الشغل الشاغل للاعلام منذ كشفت صحيفة وول ستريت جورنال قبل شهرين قصة علاقتها بترامب والعقد الذي ابرمه معها محاميه قبيل الانتخابات الرئاسية لمنعها من الكلام مقابل 130 الف دولار دفعها لها “من جيبه الخاص” على حد قوله.

واكدت ستورمي دانيالز انها ليست من سرب هذه المعلومات للصحيفة، لكنها لجأت في مارس الى القضاء ليحررها رسميا من عقد التزام السرية.

وإذ اعترفت دانيالز في مقابلتها مع “سي بي أس″ بأنها لم تكن منجذبة لترامب الذي يكبرها بثلاثين عاما ونيف شددت على أن رجل الاعمال لم يرغمها على ممارسة الجنس معه، مؤكدة ان العلاقة بينهما كانت برضا الطرفين وذلك خلافا لنساء اخريات اتهمن ترامب قبيل الانتخابات الرئاسية بالاعتداء عليهن او التحرش بهن جنسيا.











