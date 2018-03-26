» قرار حاسم من المنتخب بشأن "حكم الفيديو"

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رفض مسئولو المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني إلغاء خاصية "حكم الفيديو" التي تم تطبيقها في مباراة البرتغال وأصر على تطبيقها لانها ستطبق فى مباريات كأس العالم بروسيا.

ورفض المنتخب الوطنى بقيادة هيكتور كوبر إلغاء هذه الخاصية بداعى أنها تسببت فى ضياع الفوز على البرتغال، بعدما لجأ الحكم الإيطالى إليها وتم احتساب الهدف الثانى لرونالدو بعد إلغائه.

كان المنتخب الوطنى خسر أمام البرتغال في المباراة الودية التى جمعتهما الجمعة الماضى 2-1.


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