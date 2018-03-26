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كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابى في المنيا

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محافظ المنيا يتراس غرفة العمليات
محافظ المنيا يتراس غرفة العمليات

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محمد النني

كريستين جينر

تصدر كبار السن اليوم الاثنين المشهد الانتخابي بمحافظة المنيا وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط اللجان، فى الوقت الذى تأخر فيه عدد من القضاة عن بعض اللجان فيما يقارب من 10 إلى 15 دقيقة.

وبدأت غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بمحافظة المنيا، أعمالها صباح اليوم برئاسة عصام البديوي محافظ المنيا ، وبحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام ، وتضم غرفة العمليات  ممثلين عن القوات المسلحة، وكل الأجهزة الأمنية، والمديريات الخدمية.

أكد المحافظة ضرورة المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكل اللجان لافتًا الى أن غرفة العمليات الرئيسية  ستعمل علي مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرفة العمليات الفرعية بالأحياء وكل المديريات التي ستعمل على مدار اليوم أيضًا.

هذا ويبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق المحافظة

   

  


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