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البابا تواضروس يصل لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته

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وصل منذ قليل البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية بابا الإسكندرية إلى مدرسة السرايات الإعدادية بنات بحى الوايلى للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الاثنين.

كان البابا تواضروس قد حث الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة حرجة في تاريخها تتطلب المشاركة السياسية معبرًا عن ذلك بقوله "بلاش كسل"

وتبلغ عدد لجان انتخابات الرئاسة بالجمهورية، 13 ألفًا و706 لجان، وذلك لاستقبال 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، وهم المقيدون بقاعدة بيانات الناخبين ولهم حق التصويت، على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.


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