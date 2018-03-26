مساعد وزير الداخلية: لا شبهة جنائية في حادث انفجار الأقصر

26 مارس 2018 - 10:04 ص

أكد اللواء عصام الحملي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد أنه لا شبهة جنائية في حادث الانفجار الذي وقع الليلة الماضية في محطة وقود بمنطقة شرق السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر مشيرًا إلى أن الحادث نتج عن تسرب كميات الوقود تسبب في حريق.

وقال الحملي في تصريحات صحفية إن الحادث لم يسفر عن سقوط أي ضحايا كما أنه لا توجد شبهة جنائية أو إرهابية وراء الحادث.

وكانت مدينة الأقصر قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وقوع انفجار بمحطة وقود شرق السكة الحديد.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والقيادات الأمنية إلى موقع الحريق وتم فرض كردون أمني حول المنطقة وإخلاء محيط موقع الحادث من المارة، وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين من التحريات المبدئية أن سبب الحريق هو حدوث تسريب بمحطة الوقود أدى إلى حدوث الحريق ومن ثم الانفجار.