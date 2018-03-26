السفارة الأمريكية تدين حادث الإسكندرية الإرهابى

26 مارس 2018 - 10:05 ص

أدانت السفارة الأمريكية فى القاهرة الحادث الإرهابى الذى وقع صباح أول أمس السبت بشارع المعسكر الرومانى فى الإسكندرية وكان يستهدف موكب مدير الأمن اللواء مصطفى النمر.

ونشر حساب تابع للمكتب الإعلامى التابع لوزارة الخارجية الأمريكية فى حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تدين السفارة الأمريكية بالقاهرة الهجوم الذي وقع أول أمس على ضباط الأمن في الإسكندرية".

وتابع الحساب: "نعرب عن تعازينا لأسر وأصدقاء الفقيد ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. وتؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها بالوقوف إلى جانب مصر في المعركة ضد الإرهاب".

وشهدت محافظة الإسكندرية، السبت الماضى، انفجارًا مدويًا بشرق الإسكندرية بشارع المعسكر الرومانى، حيث انفجرت سيارة مفخخة، كانت تقف بالشارع منذ فترة إثر زرع عبوة ناسفة أسفلها، ما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة 6 آخرين وفق البيان الأخير لوزارة الصحة، فى عمل إرهابى كان يستهدف موكب اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، الذى نجا من محاولة الاغتيال.



