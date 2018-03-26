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53 قتيلا.. ضحايا حريق ضخم بمركز تجاري بـ"روسيا"

عرب وعالم

من الحريق
من الحريق

وكالات

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باسم

أفادت وسائل إعلام روسية، أن أكثر من 53 شخصُا قتلوا، إثر حريق ضخم بمركز تجاري بمدينة كيميروفو بمنطق سيبيريا الروسية.

ونقلت ال "بي بي سي" عن وسائل الإعلام الروسية أن الحريق أندلع في طابق علوي بمركز وينتر شيري التجاري، وإن 16 طفلا في عداد المفقودينز

وأظهر فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، أشخاصا يقفزون من النوافذ هربا من النيران.

وتصاعد الدخان من النوافذ، بينما عمل رجال الإطفاء على إخلاء العقار.

وتقع مدينة كيميروفو، وهي مركز رئيسي لإنتاج الفحم، على مسافة 3600 كيلومتر شرقي العاصمة الروسية موسكو.

يضم المركز التجاري، الذي افتتح عام 2013، دورا للسينما ومطاعم، وأماكن لممارسة رياضة البولينغ وحمامات البخار، وحديقة حيوان للأطفال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيران يعتقد أنها بدأت في جزء من المبنى، يضم الأماكن الترفيهية.

وقال فلاديمير تشيرنوف، نائب حاكم منطقة كيميروفو، إن 13 جثة عثر عليها في إحدى قاعات السينما.

وقالت وسائل إعلام روسية إن عشرات آخرين لا يزالون مفقودين

وقالت لجنة تحقيق روسية في بيان: "وفقا للمعلومات الأولية انهار سقفا دارين للسينما".

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن أفراد خدمات الطوارئ تمكنوا من إجلاء نحو 100 شخص من المبنى، وإنقاذ 20 آخرين.

ولم يعرف سبب الحريق بعد، لكن السلطات الروسية شرعت في التحقيق.


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