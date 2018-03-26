محافظ المنيا يتفقد عددا من المقرات الانتخابية

26 مارس 2018 - 10:09 ص

تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا عددًا من المقرات الانتخابية، للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية للانتخابات الرئاسية 2018، والتي انطلقت اليوم الاثنين، وتستمر ثلاثة أيام، حيث تابع مستوى التجهيزات باللجان، والنظافة العامة، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوي الإعاقة.

قال المحافظ إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة وإلغاء الإجازات للمسئولين كل فى نطاقه والتواجد على مدار الساعة لحل أى معوقات والمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم من خلال غرفة عمليات المحافظة مع الجهات الأمنية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.

وأكد المحافظ ضرورة خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق، وضمان توفير كل التسهيلات اللازمة لسير العملية بكل سهولة ويسر، موجهًا بضرورة المتابعة والتنسيق بين كافة المسئولين بالجهات المختلفة على مدار الساعة، إلى جانب التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولاً بأول.