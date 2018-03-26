مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: "التصويت واجب دينى"

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الانتخابات الرئاسية

15 مايو

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أكد اللواء أركان حرب ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن التصويت في الانتخابات واجب ديني، موضحًا أن مصر ذكرت في الكتاب المقدس 697 مرة، وفى القرآن الكريم 28 مرة.

وأضاف "شهود" خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية  "إكسترا نيوز"، أن المصريين هم المسئولين عن البلد، وكل من يحمل شهادة ميلاد مصرية مسئول عنها، موجها رسالة للمصريين: "أنت ماضي على وصل أمانة لرب العزة بالمسئولية عن هذه الأرض".

وشدد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على أن هذا الجيل يبني تاريخ ويتحمل مسئوليته، و"إن كان الشيطان لاعب في دماغك متفوتش الفرصة وروح انتخب".


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