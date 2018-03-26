أول مخالفة انتخابية بـ15 مايو

26 مارس 2018 - 10:15 ص

شهدت منطقة 15 مايو أول مخالفة انتخابية وتحديدًا في مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بمدينة 15مايو تأخر فتح اللجان علي الرغم من حضور المستشارين إإلى مقار اللجان ودون إبداء أسباب لهذا التأخير.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.