سميرة أحمد تُدلي بصوتها في لجنتها بـ"الزمالك"

26 مارس 2018 - 10:19 ص

أدلت الفنانة سميرة أحمد سميرة أحمد بصوتها الانتخابي منذ قليل، بمقر اللجنة الانتخابية رقم 3 بكلية التربية الرياضية بنات بالزمالك حيث حرصت الفنانة على رفع علم مصر.

يذكر أن عدد الناخبين في محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزًا انتخابيًا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفاً و138 ناخبًا يصوتون فى 13 ألف و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.