3 مدرعات فض شغب و2 تدخل سريع لتمشيط المطرية

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انتشرت قوات الأمن بشوارع المطرية لضبط الأمن قبل فتح اللجان الانتخابية حيث قامت مدرعات فض الشغب بتمشيط الشوارع بسيارتي تدخل سريع وسيارتي حاملات جنود إضافة إلى 3 مدرعات لفض الشغب تحسبا لأي أعمال عنف ترغب في تعطيل سير العملية الانتخابية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.


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