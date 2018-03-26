الابتزاز من أجل أشياء مصطنعة يمس مصداقية "الرئاسية"

26 مارس 2018 - 10:23 ص

علق الدكتور شادى الغزالى حرب, الناشط السياسي, على أساليب الدعاية المتلفزة التى كانت تبث ليلة أمس من خلال الأغانى الحماسية والأناشيد التى دعت المواطنين من أجل النزول والمشاركة فى التصويت للانتخابات الرئاسية صباح اليوم, واصفًا إياها بالأمور التى تبتز المواطنين.

وقال الغزالى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "في معظم الاستحقاقات الانتخابية بعد ثورة يناير كان لا يوجد شىء يستدعى الابتزاز للمواطنين من أجل النزول مثلما يحدث حاليًا لأن المواطنين كانوا مدركين أن أصواتهم مهمة فشاركوا بمفردهم بدون ضغوط".

وتابع شادى: "الابتزاز من أجل أشياء مصطنعة يشير لأمور غير جيدة تمس المصداقية".

وعلق عدد من النشطاء على المنشور فقال محمد منصور: "السيسي بطل قومى"، وأضافت مريم أحمد: "امتى تنزل الترجمة لكلامك ده".