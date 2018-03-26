  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:26 ص
بحث متقدم
أوتوبيسات «يلا سيسي» للحث على المشاركة في الانتخابات

أول مخالفة انتخابية بـ15 مايو

نانا بوكو

مذبحة كروية بـ"الزمالك"

سائحة ايطالية بشوارع المحلة تحث المصريين على المشاركة فى الانتخابات

مواطنون يرقصون ويرفعون صور السيسي أمام اللجان

السيسي وموسى

"نازلين نكمل المشوار" يتصدر "تويتر"

الانتخابات

"السيسي" يدلي بصوته في لجنته الانتخابية

الدولار يهدد الشرقية للدخان بالغلق

أسعار الدولار في البنوك اليوم

لميس الحديدي

لميس: انزلوا الانتخابات عشان "الحريات" وحقوق الإنسان

تريكة

مقطع فيديو قديم لـ"أبو تريكة" عن "النساء" يشعل الفيس بوك

استشهاد مصري بالسعودية

أول شهيد مصري لإرهاب الحوثيين بالسعودية‎

الشهاوي

برلماني يكشف سر امتناعه عن تعليق لافتات تأييد لـ"السيسي"

شادي حرب:

الابتزاز من أجل أشياء مصطنعة يمس مصداقية "الرئاسية"

الحياة السياسية

شادى الغزالى حرب
شادى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«المحافظين» يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات

#

الديهي: من يريد المشاركة في الحرب على الإرهاب ينزل الانتخابات

#

اتهام 13 روسيا بينهم 3 بالتزوير في الانتخابات الأمريكية

#

مطالبات لـ"خالد علي" بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية

علق الدكتور شادى الغزالى حرب, الناشط السياسي, على أساليب الدعاية  المتلفزة التى كانت تبث ليلة أمس من خلال الأغانى الحماسية والأناشيد التى دعت المواطنين من أجل النزول والمشاركة فى التصويت  للانتخابات الرئاسية صباح اليوم, واصفًا إياها  بالأمور التى تبتز المواطنين.

وقال  الغزالى  خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "في معظم الاستحقاقات الانتخابية بعد ثورة يناير كان لا يوجد شىء يستدعى الابتزاز للمواطنين من أجل النزول   مثلما يحدث حاليًا لأن المواطنين كانوا  مدركين  أن أصواتهم مهمة فشاركوا بمفردهم بدون ضغوط".

وتابع شادى: "الابتزاز من أجل أشياء مصطنعة  يشير لأمور غير جيدة  تمس المصداقية".

وعلق عدد من  النشطاء  على المنشور  فقال محمد منصور: "السيسي بطل قومى"، وأضافت مريم أحمد: "امتى تنزل الترجمة لكلامك ده".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مجنونة "النني" تشوه وجه إحدى معجباته
» قرار حاسم من المنتخب بشأن "حكم الفيديو"
» بالصور.. ممثلة أفلام إباحية تفضح الرئيس الأمريكي
» طارق حامد: تفاجأت بما قاله لاعب برشلونة عني
» طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 28 درجة
» هكذا تم عقاب أسوأ سفاح بريطاني بشكل بشع
» كيف رد "صلاح" على الفتاة التي عرضت عليه الزواج؟
» شاهد .. وفاة لاعب كرة قدم أثناء مباراة لفريقه
» شاهد .. حوت يلتهم "أسد بحر" في بضع ثواني
» موجة واسعة لهروب المشاهير من فيسبوك‎
» 5 قصص لأشخاص قتلهم "إنسان آلي"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018