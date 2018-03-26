» شاهد.. مجنونة "النني" تشوه وجه إحدى معجباته

26 مارس 2018 - 10:29 ص

نشرت الفتاة البريطانية "كريستين جينر" الشهيرة بمجنونة "النني" صورة للاعب المصري محمد النني نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف أرسنال الانجليزي تجمعه بإحدى المعجبات عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأبدت "جينر" غضبها الشديد تجاه الفتاة التي التقطت الصورة مع "النني" وقامت بشويه ملامحها في الصورة ووجهت لها رسالة في تغريدة علي الصورة قائلة: " أنت لا تستحقي هذه الصورة، ولكنني أنا التي أستحقها و إذا رأيتك في جواره سوف أركلك في ..".

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