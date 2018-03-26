معسكر خارجي للزمالك استعدادًا للموسم الجديد

26 مارس 2018 - 10:33 ص

يسعي الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، لخوض معسكر إعداد خارجي بإحدى الدول الأوروبية، في ظل عدم وجود أي ارتباطات رسمية بعد انتهاء مسابقة كأس مصر.

ويأمل "جلال"، أن يكون المعسكر بوابة لعودة الانسجام الطبيعي بين اللاعبين الجدد الذى سيتم التعاقد معهم الفترة المقبلة واللاعبين القدماء لعودة البطولات بالموسم المقبل.

يأتي هذا بعدما خرج الزمالك من بطولة الكونفدرالية في دور الـ32 مما يتح له وقت كافٍ لإقامة معسكر مناسب.