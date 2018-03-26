المشاط والعناني في افتتاح معرض "توت غنخ آمون"

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وزير السياحة ووزير الاثار
وزير السياحة ووزير الاثار

أمينة عبد العال

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شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أمس في افتتاح معرض آثار "توت عنخ أمون: كنوز الفرعون الذهبي" والذي يقام في مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس في الفترة من 24 مارس الجاري حتى يناير 2019، وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

شارك في الحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس  النواب والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب.

وأكدت وزيرة السياحة أهمية هذا المعرض الذي يضم كنوز توت عنخ آمون، الذى أصبح رمزًا عالميًا للحضارة المصرية القديمة.

وأوضحت أن لمقتنيات الملك توت عنخ أمون قيمة كبيرة لدى المهتمين بالآثار وعاشقي السياحة الثقافية حول العالم حيث يأتي السائحون من شتى بقاع الأرض لزيارة مقبرته في وادي الملوك بالأقصر ومشاهدة قناعه الذهبي بالمتحف المصري.






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