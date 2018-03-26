مهاجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

26 مارس 2018 - 10:43 ص

كشف اللاعب عمرو جمال، مهاجم نادي هلسنكي الفنلندي، حقيقة مفاوضته مع نادي الزمالك، بعدما رحل عن نادي بيدفيست الجنوب أفريقي.

وأضاف «جمال»، خلال مداخلة هاتفيه عبر برنامج "الحريف" المذاع على قناة «دي إم سي سبورتس»، مساء أمس الأحد، أنه لم يتواصل معه أي شخص من الزمالك ولم أتلق أي عرض شفهي أو رسمي.

وتابع مهاجم الأهلي السابق فضلت الانتقال إلى نادي هلسنكي لأنه سيشارك في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن كونه بطل الدوري الفنلندي.