لهذا السبب 11 لجنة انتخابية تأخرت عن الفتح

26 مارس 2018 - 10:43 ص

تأخرت 11 لجنة عن فتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين وتستمر لمدة 3 أيام.

وشملت اللجان التي تأخر فتحها: "3 لجان بسوهاج، وتأخر 3 مدارس فى كوم أمبو بأسوان، وتأخر لجنة واحدة فى القوصية بمحافظة أسيوط، ولجنة فى مغاغة ولجنة بسمالوط، لجنة 15 مايو".

وعلى الفور تابعت غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة العميد على هريدى وقائع التأخير في جميع المحافظات وتمكنت من إنهاء كل هذه الأمور وفتح جميع اللجان، لافتة إلى أن سبب التأخير بسبب تأخر القضاة.

وقام هريدى بالاتصال عبر الفيديو كونفرانس بالمحافظات لمتابعة فتح اللجان وتم انتظام فتح جميع اللجان فى محافظات: "قنا وكفر الشيخ والأقصر والإسماعيلية والإسكندرية والوادى الجديد"