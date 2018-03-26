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المرأة تشارك بقوة فى انتخابات الرئاسة بحلايب وشلاتين

قبلي وبحري

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صورة الانتخابات بحلايب

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"ترامب" يلغي لجنة تزوير أصوات الناخبين في "الرئاسية"

تشهد انتخابات الرئاسة فى محافظة البحرالأحمر، تزايدا ملحوظا خلال الدقائق القليلة الماضية خاصة من المرأة بمدينتى حلايب وشلاتين.

 وقالت عبير غانم رئيس المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر إن مشاركة المرأة بالبحر الأحمر ستكون أعلي نسبة بالمقارنة بالانتخابات الماضية لوعيها وحرصها علي مستقبل البلاد.

 وفى مدينة حلايب شهدت اللجان  مشاركة ايجابية ملحوظة للمرآة منذ الصباح حيث تم تخصص سيارات لنقل الناخبين لمقار اللجان خاصة المرضي وكبار السن 

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