  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:27 ص
بحث متقدم
أوتوبيسات «يلا سيسي» للحث على المشاركة في الانتخابات

أول مخالفة انتخابية بـ15 مايو

نانا بوكو

مذبحة كروية بـ"الزمالك"

سائحة ايطالية بشوارع المحلة تحث المصريين على المشاركة فى الانتخابات

مواطنون يرقصون ويرفعون صور السيسي أمام اللجان

السيسي وموسى

"نازلين نكمل المشوار" يتصدر "تويتر"

الانتخابات

"السيسي" يدلي بصوته في لجنته الانتخابية

الدولار يهدد الشرقية للدخان بالغلق

أسعار الدولار في البنوك اليوم

لميس الحديدي

لميس: انزلوا الانتخابات عشان "الحريات" وحقوق الإنسان

تريكة

مقطع فيديو قديم لـ"أبو تريكة" عن "النساء" يشعل الفيس بوك

استشهاد مصري بالسعودية

أول شهيد مصري لإرهاب الحوثيين بالسعودية‎

الشهاوي

برلماني يكشف سر امتناعه عن تعليق لافتات تأييد لـ"السيسي"

في القاهرة الجديدة..

وزير التجارة والصناعة يدلي بصوته

آخر الأخبار

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة

منار شديد _ومتابعات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. مسن تخطى الـ90 يدلى بصوته في الانتخابات

#

وزير التجارة: تركيا ثاني أكبر مستورد من مصر

#

بدء إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس بمصر

#

السيسي لوزير الصناعة: "يا تدونا نعملهم يا تعملوهم إنتم"

أدلى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، صباح اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة سيزا نبراوي في القاهرة الجديدة.

وحرص الوزير على الوقوف في طابور الناخبين للإدلاء بصوته.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية – التي تبدأ اليوم الإثنين 26 مارس، وتستمر حتى الأربعاء 28 من نفس الشهر- المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، يتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة عصراً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

وكانت انتخابات المصريين بالخارج قد أجريت من الجمعة 16 مارس حتى الأحد 18 من الشهر نفسه بـ 139 قنصلية، وسفارة في الخارج ممثلة لـ124 دولة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مجنونة "النني" تشوه وجه إحدى معجباته
» قرار حاسم من المنتخب بشأن "حكم الفيديو"
» بالصور.. ممثلة أفلام إباحية تفضح الرئيس الأمريكي
» طارق حامد: تفاجأت بما قاله لاعب برشلونة عني
» طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 28 درجة
» هكذا تم عقاب أسوأ سفاح بريطاني بشكل بشع
» كيف رد "صلاح" على الفتاة التي عرضت عليه الزواج؟
» شاهد .. وفاة لاعب كرة قدم أثناء مباراة لفريقه
» شاهد .. حوت يلتهم "أسد بحر" في بضع ثواني
» موجة واسعة لهروب المشاهير من فيسبوك‎
» 5 قصص لأشخاص قتلهم "إنسان آلي"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018