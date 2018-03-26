وزير التجارة والصناعة يدلي بصوته

26 مارس 2018 - 10:45 ص

أدلى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، صباح اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة سيزا نبراوي في القاهرة الجديدة.

وحرص الوزير على الوقوف في طابور الناخبين للإدلاء بصوته.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية – التي تبدأ اليوم الإثنين 26 مارس، وتستمر حتى الأربعاء 28 من نفس الشهر- المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، يتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة عصراً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

وكانت انتخابات المصريين بالخارج قد أجريت من الجمعة 16 مارس حتى الأحد 18 من الشهر نفسه بـ 139 قنصلية، وسفارة في الخارج ممثلة لـ124 دولة.

