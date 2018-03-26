"خليك فى بيتك" تدعو لمقاطعة "الرئاسية"

26 مارس 2018 - 10:46 ص

دشن نشطاء على موقع التدوينات المصغرة تويتر حملة تحت مسمى "خليك فى بيتك" تدعو المواطنين لعدم المشاركة فى التصويت للانتخابات الرئاسية, وهى على عكس حملة أخرى تصدر لها هاشتاج صباح اليوم كانت تحت مسمى "نازلين نكمل المشوار" تدعو لنزول المواطنين إلى مراكز الاقتراع الانتخابية.

ونشر عدد من المتفاعلين على هاشتاج الحملة على موقع التواصل الاجتماعى, فقال عيد الرحمن خلف: "بدل ما تنزل وتوجع قلبك ريح دماغك واتفرج عليها من البيت".

وقال محمد رأفت: "النهاردة مسرحية وهى الثانية بعد ثورة 25 يناير"، وقالت رانيا: "خليك سلبى ولا حتى تروح تبطل صوتك".







