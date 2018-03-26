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انتظام العملية الانتخابية بـ 715 لجنة بالمنيا

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فتحت اللجان الانتخابية البالغ عددها 715 لجنة انتخابية  بمحافظة المنيا أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018، وانتظمت العملية الانتخابية في جميع مراكز المحافظة والبالغ عددها 9 مراكز، وسط اقبال من المواطنين على ، كما انتظمت الخدمات الأمنية بكافة اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة.

من جانبه أعلن عصام البديوي محافظ المنيا أن إجمالي عدد المواطنين الذينا لهم حق التصويت داخل نطاق المحافظة يبلغ  3 ملايين و227 ألف و180 مواطنا مقسمين على عدد 13 لجنة عامة بإجمالي 586 مركزا انتخابيا وبإجمالي لجان فرعية يبلغ عددها 715 لجنة انتخابية  موزعين على 550 لجنة بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم  و3 محليات و17 صحة و14 أزهر  و2 زراعة داخل المحافظة.



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