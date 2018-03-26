انتظام العملية الانتخابية بـ 715 لجنة بالمنيا

26 مارس 2018 - 10:47 ص

فتحت اللجان الانتخابية البالغ عددها 715 لجنة انتخابية بمحافظة المنيا أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018، وانتظمت العملية الانتخابية في جميع مراكز المحافظة والبالغ عددها 9 مراكز، وسط اقبال من المواطنين على ، كما انتظمت الخدمات الأمنية بكافة اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة.

من جانبه أعلن عصام البديوي محافظ المنيا أن إجمالي عدد المواطنين الذينا لهم حق التصويت داخل نطاق المحافظة يبلغ 3 ملايين و227 ألف و180 مواطنا مقسمين على عدد 13 لجنة عامة بإجمالي 586 مركزا انتخابيا وبإجمالي لجان فرعية يبلغ عددها 715 لجنة انتخابية موزعين على 550 لجنة بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم و3 محليات و17 صحة و14 أزهر و2 زراعة داخل المحافظة.