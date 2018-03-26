  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:40 م
بحث متقدم
نجاد البرعى يشترى ملابس السجن

البرعى يرد على تغريدة عيد عن المشاركة بـ"الرئاسية"

الأهلي

القنوات الناقلة للقاء الأهلي والفجيرة الإماراتي

صورة الخبر

تقرير ألماني: المصريون غير مستعدين للديمقراطية

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن صفقة "صلاح" مع "الريال"

صورة الخبر

أسباب دعم الغرب لـ"السيسى" قبيل الانتخابات الرئاسية

موسى مصطفى موسى

بالفيديو.. منافس السيسى يدلى بصوته فى عابدين

احمد ماهر

ماهر: "ماذا لو عاد بنا الزمن إلى ثورة 25 يناير؟"

انتخابات الرئاسة

هيئة الانتخابات: "يجوز التصويت ببطاقة منتهية الصلاحية"

سرور

بالصور.. ظهور مفاجئ لـ"فتحي سرور" في "الرئاسية"

ناديه عبده محافظ البحيرة

مكافأة القرى الأكثر تصويتا حل مشاكل "المياه والصرف"

محافظ البحيرة:

مكافأة القرى الأكثر تصويتا حل مشاكل "المياه والصرف"

قبلي وبحري

ناديه عبده محافظ البحيرة
ناديه عبده محافظ البحيرة

علاء صباح

أخبار متعلقة
#

انقطاع المياه عن 15 منطقة لمدة 24 ساعة بالجيزة

#

قطع المياه عن 13 منطقة لمدة 16 ساعة

#

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة

#

قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات

صرحت المهندسة ناديه عبده محافظ البحيرة، خلال مداخلة هاتفية علي فضائية المحور خلال إحدي البرامج، بأنها ستكافئ القري الأكثر تصويتاً في الانتخابات الرئاسية  الجارية بحل مشكلة مياة الشرب، وحل مشكلة الصرف الصحي، ما جعل العديد من الأهالي ينتابوهم حالة من الغضب نتيجة لقيام المحافظ بربط التصويت للمواطنين بحل المشاكل التي يعانون منها .

وفي ذات السياق أكد أحمد نصره  من مواطني دمنهور، عن غضبه نتيجة لقيام المحافظ بهذا التصريح، قائلا "مش قادر أفهم تصريح محافظ البحيرة بأنها هتكافئ القرى الأكثر تصويتا بحل مشاكل المياه والصرف الصحي فيها"  يعني انتوا عندكم قدرة تحلوا المشاكل دي ومع كده سايبينها وبتقايضوا عليها".
شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أكبر معمرة بالشرقية: "ربنا ينصر مصر"
» شاهد.. فعل غريب لـ"لبلبة" أثناء الإدلاء بصوتها
» سما المصري: "انزلوا الانتخابات محضرلكم مفاجأة"
» بالفيديو.. لاعب يفارق الحياة فى المباراة
» موسى عن تصفية خلية الإسكندرية: "شغل عالي"
» منسق الحملة الرسمية للرئيس السيسي يشارك في الانتخابات
» نادية الجندى: "مش هحتفل بعيد ميلادى إلا لما اطمن على مصر"
» صلاح عبد الله عن مقاطعة الانتخابات: "حد يقاطع أمه"
» شاهد.. مجنونة "النني" تشوه وجه إحدى معجباته
» قرار حاسم من المنتخب بشأن "حكم الفيديو"
» بالصور.. ممثلة أفلام إباحية تفضح الرئيس الأمريكي

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018