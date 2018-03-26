مكافأة القرى الأكثر تصويتا حل مشاكل "المياه والصرف"

26 مارس 2018 - 10:49 ص

صرحت المهندسة ناديه عبده محافظ البحيرة، خلال مداخلة هاتفية علي فضائية المحور خلال إحدي البرامج، بأنها ستكافئ القري الأكثر تصويتاً في الانتخابات الرئاسية الجارية بحل مشكلة مياة الشرب، وحل مشكلة الصرف الصحي، ما جعل العديد من الأهالي ينتابوهم حالة من الغضب نتيجة لقيام المحافظ بربط التصويت للمواطنين بحل المشاكل التي يعانون منها .

وفي ذات السياق أكد أحمد نصره من مواطني دمنهور، عن غضبه نتيجة لقيام المحافظ بهذا التصريح، قائلا "مش قادر أفهم تصريح محافظ البحيرة بأنها هتكافئ القرى الأكثر تصويتا بحل مشاكل المياه والصرف الصحي فيها" يعني انتوا عندكم قدرة تحلوا المشاكل دي ومع كده سايبينها وبتقايضوا عليها".

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