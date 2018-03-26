3 عروض لـ"باكا" تخطفه من القلعة الحمراء

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تتجه نية النادي الأهلي إلى الاستغناء عن الجنوب أفريقي باكا لاعب الاهلي لإحدى الأندية الخارجية، لافتًا إلى أن الغرض من رحيله اكتساب الخبرات.

ومن المقرر إعارة اللاعب إلى أحد الأندية بالدوري الإماراتي أو السعودي بعد تلقيه 3 عروض خلال الفترة للإستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

كان باكا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل للأعارة في شهر يناير الماضي لكن مشاركته مع ناديه السابق بيدفيست الجنوب أفريقي ثم الأهلي منعته من الرحيل حيث تمنع لوائح الفيفا أي لاعب من المشاركة مع 3 أندية في موسم واحد.

وتشير الدلائل إلى أن باكا سيرحل في الصيف إلا إذا رحل أحد من الثلاثي الأجنبي الأخر بالفريق وهم النيجيري جونيور أجايي والتونسي على معلول والمغربي وليد أزارو ، حيث من الممكن أن يبقي باكا مع الفريق ويرحل أجنبي غيره خاصة أذا قدم اللاعب الجنوب أفريقي مستوى مُتميز في الفترة المتبقية من الموسم الحالي.


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