جمعة يدلي بصوته فى الرئاسية بـ6 أكتوبر

26 مارس 2018 - 10:51 ص

أدلى الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية، الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بصوته الانتخابي للانتخابات الرئاسية بمدرسة الحي الأول للتعليم الأساسى بمدينة السادس من أكتوبر.

وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية داخل مصر، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء، وبدأ الاقتراع منالتاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ويتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة عصرا.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.