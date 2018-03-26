بالصورة.. طفل يرفع العلم المصرى أمام إحدى اللجان الانتخابية بالمنيا

26 مارس 2018 - 11:02 ص

فى مشهد ربما يتكرر لأول مرة من الأطفال والصبية بمحافظة المنيا وقف الطفل محمد على البالغ من العمر 10 سنوات أمام إحدى اللجان الانتخابية بمركز سمالوط وهو يحث الناخبين على المشاركة الانتخابية للرئاسة المصرية.

ووقف الطفل محمد وهو يشير بالعلم المصرى على المارة والوافدين بعد ساعة من بدء عمليات الاقتراع

قال محمد لـ"المصريون" إنه استيقظ مبكرا واشترى العلم المصرى بـ25 جنيها من مصروفه الخاص بعد أن علم من أساتذته بضرورة المشاركة الايجابية فى العملية الانتخابية

وبعد بدء اللجان وسط اجراءات امنية مشددة وقف الطفل محمد على الجزيرة الوسطى اعلى قمة فى الرصيف واخد يلوح لالعلم المصرى وينادى على الناخبين وينادى النهاردة انتخابات روح شارك بصوتك النهارده موسم الانتخابات

هكذا عبر محمد الطفل الصغير المقيد بإحدى مدارس مركز سمالوط عن شعورة الوطنى وهو يرفع العلم المصرى إلى جانب أنه أكد على استمرار وقةوفه على الرصيف أشبه بمنادى السيارات لكنه سعيد بوقوفه كما يقول اليوم يوم العرس المصرى لاننتخابات مصرية بعد 4 سنوات