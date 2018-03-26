أسباب دعم الغرب لـ"الانتخابات الرئاسية" بمصر

26 مارس 2018 - 11:02 ص

كشف موقع "الاشتراكية العالمية"، الأمريكي، النقاب عن تكثيف الدول الأوروبية والولايات المتحدة تعاونها مع النظام المصري، قبيل الانتخابات الرئاسية، لافتًا أن المصالح التجارية هى الدافع الرئيسي للغرب.

ونوه الموقع، في تقريره، أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة تخشي من انتفاضة شعبية أخرى في مصر، على غرار ثورة يناير عام 2011، لذا يعتبرون إعادة انتخاب الرئيس "السيسي" بشرى خير للاقتصاد العالمي واستقرار والمنطقة.

وألمح التقرير إلى أن المؤسسات الاقتصادية الدولية تدعم النظام، لكنهم يخشون اندلاع احتجاجات جماهيرية جديدة في مصر، مشيرًا إلى أن في العام الماضي أصدرت الحكومة الألمانية قانونًا "للتعاون الأمني" مع مصر من أجل "زيادة الأمن الداخلي في كلتا الدولتين"، ومنذ ذلك الحين، تعمل السلطات الألمانية بشكل وثيق مع أجهزة الأمن المصرية وبشكل منتظم، يتم عقد ورش عمل واجتماعات مشتركة.

وادعى الموقع أن الولايات المتحدة لا تزال حليفا قويا للنظام المصري، إذ كثفت تعاونها مع النظام قُبيل الانتخابات، ففي الأسبوع الماضي، سافر وفد تجاري مصري إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات رفيعة المستوى.

وقال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، للصحفيين في واشنطن: "الجميع هنا أشادوا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر واعترفوا بالجهد اللازم لاتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة والشجاعة".

وأفادت الأنباء بأن الوفد المصري أجرى أكثر من 90 استشارة مع أعضاء في الكونجرس الأمريكي وممثلين عن مؤسسات مالية دولية، ووصف ميرزا حسن، المديرة المسئول عن العالم العربي في البنك الدولي، برنامج الإصلاح المصري الجديد بأنه "نموذج للبلدان الأخرى".

وفي السياق ذاته، اوضح تحليل حديث لمؤسسة "بي إم آي" للأبحاث حول الانتخابات في مصر، السبب في أن المسئولين في الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة وأوروبا يدعمون العملية الانتخابية في مصر، برغم ادعاء البعض بأنها "مسرحية هزلية"، مؤكدًا أن إعادة انتخاب الرئيس "السيسي" "تبشر بالخير لتحقيق مزيد من التقدم في حملة الإصلاح التي بدأت في مصر في عصر"السيسي" .

علاوة على ذلك، إعادة انتخاب "السيسي" سيساهم في زيادة شعور قطاع الأعمال العالمي بالأمان لتعاونه مع البلاد، ووفقًا للمنظمة، فإن البلاد ستصبح "متفوقة اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط في عام 2018."

وفي تعليق آخر، حذرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" من أى تحركات جماهيرية جديدة كما حدث قبل سبع سنوات، زاعمة أن "هذه الانتخابات" تظهر أن الحكومة المصرية قد استخلصت درساً واحداً فقط من التاريخ الحديث: أن السخط الشعبي يمكن أن ينجم عنه عواقب وخيمة إذا ترك دون رقابة، ومع ذلك ، فإن ماضي مصر يحمل درسا آخر لا يقل أهمية عن ذلك: أن الكثير من الرقابة قد تزعزع استقرار أي نظام في نهاية المطاف.