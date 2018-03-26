موكب رئيس الوزراء يحاصر لجنة الشهيد مصطفى يسرى

26 مارس 2018 - 11:03 ص

وصل منذ قليل موكب المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء إلى مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم.

وشهدت لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري تكثيفا أمنيا بعد مغادرة موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أدلي بصوته بعد فتح اللجان مباشرة ووصول موكب رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

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