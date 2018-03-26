بالصور.. أبرز توصيات مؤتمر القوة الناعمة للحد من الإرهاب

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أصدرت اللجنة الإعلامية توصيات مؤتمر القوة الناعمة لتدشين المبادرة  عقد بالقرية الفرعونية  بتنظيم  هيفن ترافل، تحت شعار  الثقافة  قوة ناعمة لنبذ الإرهاب والتطرف.

 وأكد محمود حجاج  مؤسس المبادرة، أهمية دور الثقافة   ورفع الوعي  والمشاركة المجتمعية  للحد من الإرهاب والتطرف، والتأثير على الشباب  واستغلال  طاقتهم  الايجابية وتوجيهها لهدم المجتمع بكل شرائحه، وأعلنت كثير من التقارير  أن  من ينفذ  العمليات  الإرهابية  والشغب على مستوى  العالم  من  الشباب  يبدأ  من سن 15 إلى 30  سنة، وهذا مؤشر خطر حال عدم احتواء الشباب ودعمهم وحمايتهم  من أنفسهم  ومن  الآخرين.

وكانت أبرز توصيات اللجنة  الإعلامية والقانونية.

النظر فى قوانين حقوق الملكية الفكرية ووضع ضمانات  للكتاب الجدد،  للحد  من استغلالهم  أو انتهاك حقوقهم المادية  والأدبية، وضع  ضوابط  ورقابة  لدور النشر، وعدم السماح بنشر أى عمل  إلا بموافقة  لجان تقييم تكون تابعة لوزارة الثقافة والجهات المعنية.

إعداد عقد تعاقد للمبادرة ونموذج يستخدمه الكتاب المشاركين  والراغبين فى التعاقد مع أى دار نشر، وذلك لضمان الحقوق المادية والمعنوية  للكاتب والناشر.

 




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