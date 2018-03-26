شريف إسماعيل: لهذا السبب قدمنا الدعم لـ"الوطنية للانتخابات"

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دعا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، المصريين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المشاركة واجب دستوري على كل مصري.

 وأوضح  إسماعيل  في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة قدمت كل الدعم للهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل مهمتها، متمنيًا مشاركة المصريين في الانتخابات بقوة لكي يثبتوا للعالم كله أن مصر تتقدم للأمام،  واستكمل: "مفيش حاجة هتخوف الشعب المصري.. مهما نفذوا عمليات إرهابية"، متوقعًا أن تكون نسب المشاركة في الانتخابات مرتفعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي،أدلي بصوته مع انطلاق اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، في مصر الجديدة.

وتجرى المنافسة بين عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، ويشرف عليها 18 ألف قاض تقريبا، ويعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي عدد عدد الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.


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