بالصور.. برلماني: تواجد مكثف لنساء مطروح بانتخابات الرئاسة

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أكد النائب سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح أن هناك توافدا مكثفا من الساعة الأولى لبداية التصويت في محافظة مطروح مشيرًا إلى تواجد مكثف ملحوظ للنساء أمام اللجان.

وأضاف "العميري" في تصريحات صحفية أن هناك حالة من الفرح تعم الشباب والنساء في مطروح في العرس الديمقراطي والمساعدة في استقرار البلاد مؤكدًا أن هناك تعاون من الشرطة وأعضاء اللجان لتسهيل عملية الانتخابات على المواطنين.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر لثلاثة أيام يتنافس خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم  الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.









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