لا مشاكل في لجان أسيوط الانتخابية

26 مارس 2018 - 11:14 ص

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط – خلال متابعته للعملية الانتخابية الرئاسية بغرفة العمليات الرئيسية – إن جميع اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها في التاسعة تماماً بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين على اللجان وسط تواجد أمني من قوات الجيش والشرطة لتأمين اللجان وعمليات التصويت موضحاً أنه لم تحدث أى مشكلات من شأنها عرقلة العملية الإنتخابية التي تسير بهدوء.

وأكد المحافظ على جاهزية الاجهزة التنفيذية بالمحافظة والاستعداد بخطط متعددة لمواجهة أي طارئ أو تجاوز وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين عند الانتخاب والتعامل مع أية مشاكل قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية مشيراً إلى متابعته المستمرة لكافة لجان المحافظة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والمجهزة بكافة أجهزة الاتصال اللازم والتي تم تشكيلها لمتابعة الانتخابات حتى إغلاق الصناديق وفرز الأصوات بمراكز المحافظة فى نهاية اليوم الثالث لعمليات التصويت.

وحث الدسوقي جموع المواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية مؤكداً على تكثيف التواجد الأمني بالتنسيق بين الشرطة والجيش في التواجد أمام المقار الإنتخابية وفقا لخطط التأمين المشترك الموضوعة لتأمين العملية الانتخابية.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و563 ألفا و259 ناخبًا يشرف عليها 750 قاضيًا من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 497 مركز انتخابي يمثلون 599 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى ندب 4193 من موظفي المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظة لمساعدة القضاه المشرفين على تلك اللجان.