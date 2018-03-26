كرسى متحرك لمساعدة كبار السن في لجان الغردقة وسفاجا

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تزايد ملحوظ، شهدتها اللجان الإنتخابية، بالغردقة وسفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، حيث يدلي المواطنون أصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسط تكثيف أمني.

وشهدت اللجان مساعدة المواطنين وتسهيل العقبات أمامهم من أجل الإدلاء بأصواتهم دون توجيه من أحد لصالح مرشح معين، وتم توفير كراسي متحركة لكبار السن.





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