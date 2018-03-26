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أثناء الإدلاء بصوته.

وزير النقل: اليوم عُرس بكل ما تحمله الكلمة من معانى

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وصل المهندس هشام عرفات وزير النقل منذ قليل إلى لجنة مدرسة نبوية موسى بمدينة نصر لمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته.

وقال وزير النقل في تصريح له عقب إدلائه بصوته أن اليوم هو عُرس بكل ما تحمله الكلمة من معانى السرور والبهجة والفرح، يجسد فرح المصريين بوطنهم العظيم بتهافتهم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، فاليوم المصريين يثبتون انهم دائما شعب مبهر فهم يسجلون اليوم ملحمة بطولية ووطنية رائعة ويضربون كعادتهم المثل في حب الوطن والحرص على نجاح الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع أن شعب مصر من أعظم شعوب العالم،

وتابع وزير النقل أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وسليم ووصول الناخبين إلى لجانهم، مؤكدًا أن اليوم شاركنا بصوتنا ولكن غيرنا شارك بما هو أعظم، قدم روحه فداء للوطن حتى يكون أعظم وطن.




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