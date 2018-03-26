  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:41 م
بحث متقدم
لميس الحديدي

تعليق صادم من "الحديدي" عن أول يوم بـ"الرئاسية"

نجاد البرعى يشترى ملابس السجن

البرعى يرد على تغريدة عيد عن المشاركة بـ"الرئاسية"

الأهلي

القنوات الناقلة للقاء الأهلي والفجيرة الإماراتي

صورة الخبر

تقرير ألماني: المصريون غير مستعدين للديمقراطية

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن صفقة "صلاح" مع "الريال"

صورة الخبر

أسباب دعم الغرب لـ"السيسى" قبيل الانتخابات الرئاسية

موسى مصطفى موسى

بالفيديو.. منافس السيسى يدلى بصوته فى عابدين

احمد ماهر

ماهر: "ماذا لو عاد بنا الزمن إلى ثورة 25 يناير؟"

انتخابات الرئاسة

هيئة الانتخابات: "يجوز التصويت ببطاقة منتهية الصلاحية"

سرور

بالصور.. ظهور مفاجئ لـ"فتحي سرور" في "الرئاسية"

بالفيديو..

عدلى منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الحياة السياسية

بالفيديو.. عدلي منصور لـ"الحديدي": اعتدوا عليكِ ليه؟
المستشار عدلي منصور

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بالصور.. "أبو هشيمة" يدلي بصوته فى مصر الجديدة

#

حساب "الرئيس" ينشر صوره فى اللجنة الانتخابية

#

موكب رئيس الوزراء يحاصر لجنة الشهيد مصطفى يسرى

#

وزير التجارة والصناعة يدلي بصوته

الانتخابات الرئاسية

عبد الفتاح السيسي

موسي مصطفي

وصل منذ قليل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق إلى مقر لجنته الانتخابية  بمدرسة الحى الأول للتعليم الأساسى بمدينة السادس من أكتوبر للادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات علي مستوى محافظات الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا.


شاهد الفيديو

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أكبر معمرة بالشرقية: "ربنا ينصر مصر"
» شاهد.. فعل غريب لـ"لبلبة" أثناء الإدلاء بصوتها
» سما المصري: "انزلوا الانتخابات محضرلكم مفاجأة"
» بالفيديو.. لاعب يفارق الحياة فى المباراة
» موسى عن تصفية خلية الإسكندرية: "شغل عالي"
» منسق الحملة الرسمية للرئيس السيسي يشارك في الانتخابات
» نادية الجندى: "مش هحتفل بعيد ميلادى إلا لما اطمن على مصر"
» صلاح عبد الله عن مقاطعة الانتخابات: "حد يقاطع أمه"
» شاهد.. مجنونة "النني" تشوه وجه إحدى معجباته
» قرار حاسم من المنتخب بشأن "حكم الفيديو"
» بالصور.. ممثلة أفلام إباحية تفضح الرئيس الأمريكي

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018