  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:40 م
بحث متقدم
نجاد البرعى يشترى ملابس السجن

البرعى يرد على تغريدة عيد عن المشاركة بـ"الرئاسية"

الأهلي

القنوات الناقلة للقاء الأهلي والفجيرة الإماراتي

صورة الخبر

تقرير ألماني: المصريون غير مستعدين للديمقراطية

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن صفقة "صلاح" مع "الريال"

صورة الخبر

أسباب دعم الغرب لـ"السيسى" قبيل الانتخابات الرئاسية

موسى مصطفى موسى

بالفيديو.. منافس السيسى يدلى بصوته فى عابدين

احمد ماهر

ماهر: "ماذا لو عاد بنا الزمن إلى ثورة 25 يناير؟"

انتخابات الرئاسة

هيئة الانتخابات: "يجوز التصويت ببطاقة منتهية الصلاحية"

سرور

بالصور.. ظهور مفاجئ لـ"فتحي سرور" في "الرئاسية"

ناديه عبده محافظ البحيرة

مكافأة القرى الأكثر تصويتا حل مشاكل "المياه والصرف"

إعطاء حماة ابنتك حذاء في المنام رجوع ابنتك لزوجها

تفسير الأحلام

حذاء
ارشيفية

عبد الحي العسكري

أخبار متعلقة
#

في المنام !!

#

غارات جوية تستهدف مستشفى تحت الأرض بوسط سوريا

#

إسقاط طائرة للنظام السورى فى ريف حماة

#

فيديو.. «حذاء» نيمار يسقط في البحر بقطر

حماة

حذاء

زوج

أسود

مطلقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى أعطي حماة بنتي حذاء أسود ورجلها فيها نقش مع العلم أن بنتي مطلقة وليس لها علاقة بهم أرجو ..التأويل وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحذاء منك لحماة ابنتك قد يدل على رجوع ابنتك لابنها مرة أخرى، وكونه أسود اللون فذلك زيادة مال وقد يدل الحذاء الأسود بزيادة مال لابنتك وأنها على خير ومحتشمة.

والنقش إن كان على قدم حماة بنتك دون يديها فذلك قد يدل على نقص السعادة فى بيتها أو نقص مال.

وإن كان النقش على قدميها ويديها فقد يكون مناسبة سارة وسعادة لها وإن كانت مريضة فذلك شفاء من مرض، وهو أيضا زوال هم و فرج. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

*****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أكبر معمرة بالشرقية: "ربنا ينصر مصر"
» شاهد.. فعل غريب لـ"لبلبة" أثناء الإدلاء بصوتها
» سما المصري: "انزلوا الانتخابات محضرلكم مفاجأة"
» بالفيديو.. لاعب يفارق الحياة فى المباراة
» موسى عن تصفية خلية الإسكندرية: "شغل عالي"
» منسق الحملة الرسمية للرئيس السيسي يشارك في الانتخابات
» نادية الجندى: "مش هحتفل بعيد ميلادى إلا لما اطمن على مصر"
» صلاح عبد الله عن مقاطعة الانتخابات: "حد يقاطع أمه"
» شاهد.. مجنونة "النني" تشوه وجه إحدى معجباته
» قرار حاسم من المنتخب بشأن "حكم الفيديو"
» بالصور.. ممثلة أفلام إباحية تفضح الرئيس الأمريكي

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018