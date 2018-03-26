رئيس البرلمان ينتظر دوره بطابور الناخبين للإدلاء بصوته

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أخذ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، دوره بطابور الناخبين أمام لجنة 2 بالجامعة العمالية بمدينة نصر للإدلاء بصوته الانتخابي، وسط تكثيف من قوات الأمن بمحيط الجامعة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون في 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف


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