» موسى عن تصفية خلية الإسكندرية: "شغل عالي"

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عقب الإعلامي أحمد موسى على دور أجهزة الأمن في التوصل إلى منفذي حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وتصفيتهم قائلا: "شغل فنى على أعلى مستوى".

ورفض موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، الإفصاح عن أى معلومات عن طريقة التوصل للمشتبه فى ارتكابهم الحادث.

وقال موسى: "مش هقدر أقول غير أنه  تم استهداف هؤلاء المجرمين فى إحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة.

وكانت عبوة ناسفة في شارع المعسكر الروماني قد انفجرت بمنطقة رشدي بمدينة الإسكندرية، أول أمس السبت، مستهدفة موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، وأسفر التفجير عن مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين من عناصر الشرطة.

شاهد الفيديو..

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