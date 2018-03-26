فرج عامر يدلي بصوته في هدى شعراوي

26 مارس 2018 - 11:45 ص

أدلى محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بصوته فى الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين بلجنته فى مدرسة هدى شعراوى بمصطفى كامل.

ووقف عامر فى طوابير المواطنين وحرص على الحديث مع عدد من الناخبين ومناقشة بعض الأمور المهمة التي تخصهم.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان: ''إن صوته بالطبع كان للرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدا أن القادم أفضل فى ظل حرص الرئيس على حل المشاكل الاقتصادية الهامة ولكن الأمور تحتاج إلى الصبر والتكاتف وعدم إعطاء الفرصة للإرهاب للتواجد بين صفوف الناس مؤكدًا أن مصر بلد الأمن والأمان وأن القادم أفضل بإذن الله".

وشدد على أن هناك مشروعات عمالقة بدأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن المواطن البسيط سيشهد خلال المرحلة المقبلة انفراجه باذن الله .

ووجه رساله لجميع المواطنين بالنزول إلى صناديق الانتخابات لإعطاء صورة مشرفة عن المواطن المصرى .