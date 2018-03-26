بالصور.. محافظ البحر الأحمر يدلى بصوته بالغردقة

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وسط إقبال من مواطني وأهالي الغردقة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم الاثنين، توجه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر إلى اللجنة الانتخابية التابع لها بمدرسة الميناء الإعدادية بمدينة الغردقة و أدلى بصوته في السباق الرئاسى.

وأكد عبد الله  أن الحق الانتخابي هو أهم حقوق المواطنة، وواجب وطني على كل مصري دعم بلاده من خلال هذا الاستحقاق، و دعا المحافظ كل أبناء الشعب ممن لهم حق التصويت بالنزول و الإدلاء و المشاركة في مستقبل مصر.


 كانت محافظة البحر الأحمر قد اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تسهيل وتيسير سير العملية الانتخابية للمواطنين، أيضًا العملية التأمينية من خلال القوات المسلحة والشرطة. 





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