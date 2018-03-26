بالصور..هنيدي: الادلاء بالتصويت واجب وطني

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الانتخابات الرئاسية

عبد الفتاح السيسي

محمد هنيدي

التصويت الانتخابي

وصل منذ قليل الفنان محمد هنيدى، إلى اللجنة الانتخابية المنعقدة بمدرسة المنارة الإسلامية للغات بحى العجوزة بمحافظة الجيزة للإدلاء بصوته  في الانتخابات الرئاسية .

وحرص جميع الناخبين المتواجدين باللجنة الانتخابية على التقاط الصور التذكارية مع هنيدى رافعين الأعلام المصرية، فيما طالب هنيدى قوات الجيش والشرطة المكلفين بتأمين العملية الانتخابية بالاصطفاف والتقاط صورة تذكارية معهم على هاتفه الشخصى.

وقال هنيدى، فى تصريحات صحفية فور الإدلاء بصوته، حرصت على المشاركة فى الانتخابات باليوم الأول لأنه واجب وطنى على جميع المصريين.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامه و567 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.




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