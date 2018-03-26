بالصور.. إقبال مكثف علي لجان القومي للمرأة بالمنيا

26 مارس 2018 - 11:48 ص

بدأت لجنة الجلس القومى للمرأة الكائن شرق النيل بمدينة المنيا فى استقبال الناخبين وقد تصدر المشهد اليوم النساء ما فوق 45 عامًا، خاصة بعد توفير جمعية أهلية بالحسد وتوفير سيارات لنقل الناخبات.



وقالت إحدى المشرفات على حشد المواطنين، إن الجمعيات وفرت عددا كبيرا من السيارات بنقل الناخبين الى صناديق الاقتراع للمشاركة الشعبية فى العملية الانتخابية

ويشار إلى أن اللجنة العامة للانتخابات قد خصصت عددا من اللجان التابعة للادارة المحلية والصحة والتربية والتعليم