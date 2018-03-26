  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:39 م
بحث متقدم
الأهلي

القنوات الناقلة للقاء الأهلي والفجيرة الإماراتي

صورة الخبر

تقرير ألماني: المصريون غير مستعدين للديمقراطية

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن صفقة "صلاح" مع "الريال"

صورة الخبر

أسباب دعم الغرب لـ"السيسى" قبيل الانتخابات الرئاسية

موسى مصطفى موسى

بالفيديو.. منافس السيسى يدلى بصوته فى عابدين

احمد ماهر

ماهر: "ماذا لو عاد بنا الزمن إلى ثورة 25 يناير؟"

انتخابات الرئاسة

هيئة الانتخابات: "يجوز التصويت ببطاقة منتهية الصلاحية"

سرور

بالصور.. ظهور مفاجئ لـ"فتحي سرور" في "الرئاسية"

ناديه عبده محافظ البحيرة

مكافأة القرى الأكثر تصويتا حل مشاكل "المياه والصرف"

جمال عيد

سبب إقبال المواطنين على المشاركة فى "الرئاسية"

بالفيديو..

نادية الجندى: "مش هحتفل بعيد ميلادى إلا لما اطمن على مصر"

الصفحة الأخيرة

نادية الجندى
نادية الجندى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

نادية عمارة: "لولا جيش مصر لضاع الإسلام"

#

السيسي يتوعد بتقديم قتلة "ريجيني" للعدالة

#

خبير أمني: أمريكا وراء حادث كنيسة مارمينا بحلوان

#

"الموضوع في مصر بقى عامل زي قصة جحا وابنه"

اعتبرت الفنانة نادية الجندى أن استحقاق الانتخابات الرئاسية أهم حدث تمر به الدولة المصرية فى الوقت الحالى مشيرة إلى أن العالم أجمع  يشهد هذا التطور  السياسي  وأن مصر  تحتفل  بإجراء انتخاباتها الرئاسية  .

وأضافت  الجندى خلال مداخلة هاتفية لها  صباح اليوم على فضائية  "إكسترا نيوز " قائلة: "تابعت الانتخابات فى التليفزيون  وهنزل أشارك ولناس هتنزل تشارك   معنديش صبر استنى ".

وتابعت قائلة :"مش حتفل بعيد ميلادى إلا بعد الاطمئنان على مصر وتمر الانتخابات الرئاسية  فى أمن وأمان ".

جدير بالذكر  بدأ اليوم التصويت فى الانتخابات الرئاسية داخل مصر  وتستمر  حتى يوم الأربعاء  بعد غد ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أكبر معمرة بالشرقية: "ربنا ينصر مصر"
» شاهد.. فعل غريب لـ"لبلبة" أثناء الإدلاء بصوتها
» سما المصري: "انزلوا الانتخابات محضرلكم مفاجأة"
» بالفيديو.. لاعب يفارق الحياة فى المباراة
» موسى عن تصفية خلية الإسكندرية: "شغل عالي"
» منسق الحملة الرسمية للرئيس السيسي يشارك في الانتخابات
» نادية الجندى: "مش هحتفل بعيد ميلادى إلا لما اطمن على مصر"
» صلاح عبد الله عن مقاطعة الانتخابات: "حد يقاطع أمه"
» شاهد.. مجنونة "النني" تشوه وجه إحدى معجباته
» قرار حاسم من المنتخب بشأن "حكم الفيديو"
» بالصور.. ممثلة أفلام إباحية تفضح الرئيس الأمريكي

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018