» نادية الجندى: "مش هحتفل بعيد ميلادى إلا لما اطمن على مصر"

26 مارس 2018 - 11:51 ص

اعتبرت الفنانة نادية الجندى أن استحقاق الانتخابات الرئاسية أهم حدث تمر به الدولة المصرية فى الوقت الحالى مشيرة إلى أن العالم أجمع يشهد هذا التطور السياسي وأن مصر تحتفل بإجراء انتخاباتها الرئاسية .

وأضافت الجندى خلال مداخلة هاتفية لها صباح اليوم على فضائية "إكسترا نيوز " قائلة: "تابعت الانتخابات فى التليفزيون وهنزل أشارك ولناس هتنزل تشارك معنديش صبر استنى ".

وتابعت قائلة :"مش حتفل بعيد ميلادى إلا بعد الاطمئنان على مصر وتمر الانتخابات الرئاسية فى أمن وأمان ".

جدير بالذكر بدأ اليوم التصويت فى الانتخابات الرئاسية داخل مصر وتستمر حتى يوم الأربعاء بعد غد ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.