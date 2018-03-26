» صلاح عبد الله عن مقاطعة الانتخابات: "حد يقاطع أمه"

وجه الفنان صلاح عبد الله ، رسالة للداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية قائلا: "أقول للناس مصر أمك في انتظارك، روح لها وسجل قرارك، واللي يقولك قاطع قوله حد برضه يقاطع أمه".

وجه الفنان صلاح عبد الله ، رسالة للداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية قائلا: "أقول للناس مصر أمك في انتظارك، روح لها وسجل قرارك، واللي يقولك قاطع قوله حد برضه يقاطع أمه".