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صلاح عبد الله عن مقاطعة الانتخابات: "حد يقاطع أمه"

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وجه الفنان صلاح عبد الله ، رسالة للداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية قائلا: "أقول للناس مصر أمك في انتظارك، روح لها وسجل قرارك، واللي يقولك قاطع قوله حد برضه يقاطع أمه".
ودعا عبد الله خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "دي إم سي" للنزول إلى الانتخابات والتصويت فيها، قائلا: "بكرة عيد إن شاء الله"، مشددا على أنه سينزل إلى لجنته الانتخابية والتصويت.
وتابع أنه يرغب أن تكون هذه المرة أعلى نسبة مشاركة لأن المشاركة ستكون لمصر، ويجب أن نقول للعالم أنها أقوى من الإرهاب بكثير.


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