» منسق الحملة الرسمية للرئيس السيسي يشارك في الانتخابات

أدلي السفير الدكتور محمود كارم المنسق العام للحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في لجنة فاطمة عنان بمصر الجديدة.

وتستمر الانتخابات لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

ويذكر ان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية، كما أدلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء والمشاهير وكبار رجال الدولة بأصواتهم، وتشهد اللجان إقبالا مكثفًا من المواطنين، وشهدت بعض اللجان تمدد الطوابير لعشرات الأمطار.