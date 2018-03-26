"الشناوي" يهدد "الحضري" في المنتخب

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الحضرى أسطورة كأس العالم في روسيا

أشادت صحف عربية وخليجية بالمستوى الذي ظهر به حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي خلال المباراة الودية التي جمعت بينه وبين منتخب البرتغال في إطار الإستعداد لكأس العالم بمونديال روسيا المرتقب.

وجاءت في مقدمة الصحف "الاتحاد" الإماراتية التي صنفته ضمن نجوم المباريات الودية التي شهدتها معسكرات المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "محمد الشناوى قدم مستوى مميزا أمام البرتغال فى ظهوره الأول مع منتخب مصر، وهو أحد الاكتشافات الجديدة فى الكرة المصرية".

وأضافت الصحيفة، "عانى المصريون من عدم توفر البديل الجيد للحارس المخضرم عصام الحضرى على مدار ما يقرب من 15 عاماً، إلا أن محمد الشناوى فى طريقه ليكون أساسياً فى تشكيل منتخب مصر، أو حارساً بديلاً جيداً على الأقل".

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد الشناوى بات يهدد مكانة عصام الحضرى فى منتخب مصر والذى لا يزال يمتلك فرصة لصناعة التاريخ، حيث تمنحه المشاركة فى مونديال روسيا لعدة دقائق إنجازاً كبيراً، حيث سيصبح اللاعب الأكبر فى تاريخ المونديال.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيخوض مباراة ودية غداً الثلاثاء أمام اليونان فى سويسرا، علماً بأن قرعة بطولة كأس العالم التى أقيمت بالعاصمة الروسية "موسكو" مطلع ديسمبر الماضى، أوقعت منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا والسعودية وأوروجواى.


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