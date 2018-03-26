حجز محام وآخرين لاتهامهم بحرق غرفة قضايا الجنح

26 مارس 2018 - 12:09 م

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بحجز المتهمين بحرق غرفة قضايا جنح مستأنف الصف وأطفيح بمحكمة الصف 24 ساعة؛ لحين ورود التحريات حول ملابسات الواقعة.

باشر التحقيقات المستشار محمد خالد، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، بعدما أسفرت تحريات مباحث الجيزة عن كشف ملابسات الواقعة.

وأسفرت تحريات فريق البحث الذي أمر بتشكيله اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وقاده اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن وراء ارتكاب الجريمة كل من "ربيع. ع. س" 34 سنة محامى محكوم عليه في قضية تبديد، وسبق ضبطه بتاريخ 6 مارس الجارى والإفراج عنه عقب وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لاستشكاله بجلسة 8 الجارى لحين الفصل في الطعن بالنقض و"محمد. س. ف" 27 سنة عامل بمكتب محام و"سيد. ع. ق" 44 سنة عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها قضية أقراص مخدرة و"حسين.ع. ق" 34 سنة عامل وسبق اتهامه في 6 قضايا آخرها قضية مخدرات و"إسلام. أ. ق" 21 سنة عامل سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها قضية سرقة و"محمد. ف. ع" 23 سنة عامل، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الصف.

وأضافت التحريات برئاسة العميد ناجى كام، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى قيام المتهم الأول، عقب ضبطه في القضية المشار إليها، بتقديم توكيل مزور للإقرار بالتصالح مع الطرف الآخر، وعقب إخلاء سبيله، وخشية افتضاح أمره اتفق مع الثانى والثالث، على إخفاء معالم جريمته، بإضرام النيران في الغرفة المخصصة لقضايا الجنح المستأنفة المتداولة (شيكات، تبديد، ضرب) مقابل مبلغ مالى، وهما اللذان استعانا بباقي المتهمين لتنفيذ ذلك.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث الصف، من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم.. اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الثانى والثالث أن المتهم الأول حرضهما على ارتكاب الواقعة مقابل تحصلهما على مبلغ 15 ألف جنيه منه، وأنه سلمهم نسخة من مفتاح الغرفة، واستعانا بباقى المتهمين، وقام الرابع بشراء مادة سريعة الاشتعال، وتمكنوا من التسلل إلى داخل المحكمة، والدخول للغرفة، وأشعلوا النيران بها، وأعادوا المفتاح له عقب ذلك، وتحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق، وأمرت بقرارها المتقدم.