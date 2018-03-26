بالصور.. أبرز النواب الذين أدلوا بأصواتهم في مقارهم الانتخابية

26 مارس 2018 - 12:09 م

حرص عدد كبير من النواب على التواجد فى مقر الانتخابات مع بدء موعد فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم.

قام المتحدث باسم مجلس النواب النائب صلاح حسب الله بالإدلاء بصوته فى دائرته فى شبرا الخيمة أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة أبو المنجا الابتدائية، وأكد حسب الله أن الإقبال على التصويت بشبرا الخيمة يؤكد مدى إدراك الناخبين بأهمية مشاركتهم.

وأدلى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب علاء عابد بصوته فى مدرسة بلال بن رباح الابتدائيه بقرية عرب الحصار القبلية مركز الصف، وصرح النائب بعد أداء حقه الانتخابي بأن الصف اصطف فيها الناخبون فى طوابير ؛ فى اصطفاف يراه النائب انه “للزعيم العظيم” الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أدلى نائب النوبة النائب ياسين عبد الصبور، بدائرة نصر النوبة، مشيرا إلى أن أهالي الدائرة سيشاركون بقوه في الانتخابات، وإن المصريين يساندون بلادهم ومشاركتهم الفاعلة خير رد على مزاعم المنظمات المسيسة وبعض الصحف المأجورة.